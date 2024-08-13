Після підпалів автівок військових 20-річний киянин готував замах на українського офіцера, але втрутилася СБУ (фото)

У Києві, де нещодавно СБУ та Нацполіція затримали 16-річного юнака, які за російські гроші погодився підпалювати автівки військових, викритий ще один молодий палій, який також планував вбивство офіцера ЗСУ.

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За даними СБУ, 20-річний киянин готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.

Росіяни, аби впевнитися у «спроможності» агента виконати завдання, спочатку дали йому два «тестових випробування» — підпалити автівки українських захисників. Після цього мешканець Києва отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером, на якого у подальшому планували здійснити замах.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Зловмисника затримали у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу «цілі» і ще не встиг встановити камеру. Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто, та мобільний телефон з доказами злочинів.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Раніше в столиці була затримана координаторка ворожих агентів, які займалися підпалами автівок ЗСУ. Жінка переїхала до Києва після окупації частини Запорізької області. Її вдалося викрити завдяки «подвійному агенту» СБУ.

Фото СБУ

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