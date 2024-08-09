У Києві завдяки подвійному агенту затримали координатора серії підпалів автомобілів військових (фото, відео)

Ворог активно залучає українців, які шукають «швидкого заробітку», до диверсій — підпалів як автівок військовослужбовців, так і об'єктів на залізниці. Так, нещодавно в столиці СБУ затримала ворожих диверсантів, які підпалювали релейні шафи.

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А наразі Служба безпеки України звітувала про викриття групи ворожих диверсантів, першочерговим завданням яких мали стати підпали військвих автівок, і зрив спроби воєнної розвідки рф створити власний агентурний осередок у Києві.

«У столиці затримано резидентку (старшу агентку) російського гру, яка координувала виконавців „російських замовлень“ в Україні. За задумом агресора, знищення військових автомобілів мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь рф. Для викриття резидентки гру СБУ задіяла свого „подвійного агента“, — мешканця столиці, якого українська спецслужба викрила на підготовці до одного з підпалів. У результаті комплексних заходів чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки», — йдеться у повідомленні.

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Затримана раніше проживала у місті Токмак на Запоріжжі, а після захоплення частини регіону переїхала до Києва.

Фото СБУ

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За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору воєнної розвідки рф ще на початку повномасштабної війни. Вже у столиці на неї дистанційно вийшов співробітник російського гру і запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала.

Резидентка перебувала на прямому зв’язку із співробітником головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру). Вона займалася координацією підпалювачів і допомагала їм проводити підривну діяльність у Києві. Задокументовано, що жінка давала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових.

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Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Крім того агентка особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити «подвійний агент». Саме тоді її затримали співробітники СБУ. На місці події оперативники вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Фото СБУ

Фото СБУ

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі проводяться комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.

Раніше Служба безпеки повідомляла про викриття та затримання ватажка банди, яка на замовлення фсб підпалювала автомобілі військових у Хмельницькому.

Фото СБУ

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