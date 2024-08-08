У Києві затримали 16-річного хлопця, який підпалював авто Сил оборони

СБУ та Нацполіція затримали у Києві 16-річного агента фсб, який підпалював авто військових.

За даними СБУ, за підпал військових автомобілів фсб пообіцяла юнаку «великі гроші», яких він так і не отримав.

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Повідомляється, що 16-річний мешканець столиці потрапив до уваги окупантів, коли шукав швидкого заробітку у Телеграм-каналах. Там йому відповів представник спецслужби рф, який запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Спочатку неповнолітньому поставили тестове завдання: розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру.

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Після виконання завдання, куратор пообіцяв неповнолітньому «великі гроші» в обмін на підпал військових автомобілів. Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу.

Відзняті кадри потрібні були фсб для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій. Роспропаганда хотіла довести, що в нашій державі існує проросійське «підпілля», яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти рф.

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Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову.

Після встановлення локацій двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для «погодження» з фсб, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші.

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«Це було ще одним „тестовим“ завданням для завербованого киянина — у такий спосіб російська спецслужба перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у столиці», — йдеться у повідомленні.

Російського агента затримали «по гарячих слідах».

У спецслужбі встановили, що у разі виконання «перевірочних» завдань, фсб обіцяла хлопцю переказати гроші на його криптогаманець. Але обіцяної суми він так і не отримав.

На підставі зібраних доказів, ворожому агенту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Попри юний вік, хлопцю загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше в Одесі також затримали групу поплічників фсб, які підпалювали військові автівки.

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