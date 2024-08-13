Зруйноване чи пошкоджене житло: як подати заяву до Міжнародного реєстру збитків для отримання компенсації

Зараз кожен українець, чиє житло зруйноване чи пошкоджене внаслідок збройної агресії рф, може подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Така можливість з'явилася у квітні 2024 року, проте скористатися нею могли лише власники майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав, та які мають акт про обстеження від місцевої влади — грубо кажучи, ті, хто скористався програмою «єВідновлення», повідомляють юристи.

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«Відтепер подати заяву можуть всі, чиє житло було пошкоджене чи знищене, зокрема й ті, хто:

не має зареєстрованого права власності на це житло в Державному реєстрі речових прав (далі — ДРРП);

не має акта про пошкоджене майно від місцевої влади (в тому числі не можуть його отримати);

не подавались на програму «єВідновлення»;

мають житло на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій.

Подати заяву до Міжнародного реєстру збитків можна також і на порталі «Дія». Аби подати заяву у «Дії», зайдіть на портал, натисніть «Подати заяву» та авторизуйтеся будь-яким з доступних способів: BankID, Дія. Підпис, ЕЦП / КЕП. Дані заявника «Дія» підтягне автоматично", — розповіли юристи.

Далі, додають юристи, вкажіть низку необхідної інформації. Це відомості про об'єкт, інформація, чи проживали ви в цьому житлі та скільки ще осіб, обставини пошкодження, докази шкоди, ринкову вартість об'єкта нерухомості, бажаний розмір компенсації.

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Після подання заяви команда реєстру перевіряє, чи подана заява відповідає всім необхідним критеріям, і якщо так, то рада ухвалює рішення про внесення заяви.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кабмін дозволив обстеження зруйнованого житла у зоні бойових дій.

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