Компенсацію за зруйноване житло не дадуть: юрист назвав причини

Інколи виникають ситуації, коли особа, яка не є власником житла, але проживає в ньому на законних підставах, може втратити житло внаслідок російського удару чи отримати його сильне пошкодження. Чи може вона тоді отримати компенсацію, розповіли юристи.

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Отримувачі компенсації за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна це особи, які є: власниками пошкоджених/знищених об’єктів нерухомого майна; замовниками будівництва; власниками спеціального майнового права на неподільні житлові об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти житлової нерухомості; особами, які здійснили інвестування/фінансування будівництва; членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення в будівлі, будинок садибного типу, садовий або дачний будинок кооперативу, але не оформили право власності на нього; спадкоємцями цих осіб.

Отже претендувати на компенсацію можуть лише власники майна (а в окремих випадках — особи, які вклали кошти в майбутнє житло, але формально власниками стати не встигли).

Окрім того, відповідно до порядку надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, звернутися за компенсацією може особа, яка: є власником знищеного об’єкта нерухомого майна, право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та підтверджено відповідними відомостями з нього.

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«Тому претендувати на отримання компенсації може номінальний власник майна. Право власності на таке майно повинне бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Особи, які не є власниками та не мають „титульних“ документів на таке майно, на жаль, не можуть отримати компенсацію. Проживання у житлі на підставі ордера, реєстрація місця проживання в такому житлі не створюють відносини власності, а отже, і не є підставою для отримання компенсації», — зазначають фахівці.

Відповідно належні користувачі житла не можуть розраховувати на компенсацію, додають юристи. Цим правом наділені лише власники.

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«ФАКТИ» повідомляли, що Верховна Рада має намір регламентувати порядок видачі компенсації за знищене та пошкоджене майно на територіях, де відбуваються бойові дії, або перебувають у тимчасовій окупації.

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