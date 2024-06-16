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Суспільство та люди

У Раді хочуть змінити правила компенсації за зруйноване внаслідок війни житло: що пропонують

11:07 16 червня 2024
Знищене майно

Верховна Рада має намір уже найближчим часом регламентувати порядок видачі компенсації за знищене та пошкоджене майно на територіях, де відбуваються бойові дії, або перебувають у тимчасовій окупації.

Наразі проект закону № 11161 має статус ухваленого у першому читанні (це сталося 4 червня 2024 року).

За словами одного з авторів законопроекту Василя Мокана, документ покликаний виправити прогалини в законодавстві, зрівнявши в правах громадян деокупованих територій і тих, які досі підконтрольні росії, пише ресурс На пенсії.

«Оскільки на деокупованих територіях українці мають можливість отримати компенсацію за втрачене житло, то для наших співгромадян із зони бойових дій чи тимчасово окупованих територій такого алгоритму досі прописано не було» , — зазначив Мокан.

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Тому автори проекту закону пропонують:

  • відмовитися від обстеження знищеної чи пошкодженої нерухомості у місцях, де відбуваються військові дії чи тимчасово окупованих рф;
  • розглядати пошкоджені об'єкти на окупованій території як знищені;
  • спростити процедуру отримання компенсації за такі об'єкти для ВПО, які залишили території, що входять до встановленого переліку.

До того ж ухвалення документа дозволить підтримати наших співгромадян, які втратили житло та дати їм можливість інтегруватися в життя в нових громадах на підконтрольній Україні території.

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Нагадаємо, що раніше українцям пояснили, хто і навіщо має припинити право власності на своє знищене майно.

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