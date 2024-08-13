У Раді хочуть дозволити військовим тимчасове звільнення у запас: що пропонують

Новий закон про мобілізацію, який був ухвалений і набув чинності навесні цього року, не містив положень щодо демобілізації військових — це питання планують врегулювати окремим проєктом закону, на підготовку якого, як заявлялося, відвели вісім місяців.

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Тим часом у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, яким, зокрема, пропонується надати змогу певним категоріям військовослужбовців демобілізуватися на рік.

Пропонується надати таку змогу тим, хто безперервно відслужив 36 місяців, 18 з яких — брав безпосередню участь у виконанні бойових завдань. Таких людей пропонується заборонити мобілізувати протягом року, якщо вони не бажатимуть продовжити службу.

За таких умов пропонується й звільняти військових у запас. «Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою добровільною письмовою згодою. У разі надання такої згоди на продовження військової служби понад тридцятишестимісячний строк вислуги, грошові виплати, встановлені законодавством, таким військовослужбовцям виплачуються в подвійному розмірі», — йдеться у проєкті закону.

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Є в документі положення, яке регулює процедуру виїзду за кордон військовозобов'язаних. Зокрема, пропонується надати право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення документу про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації особам, яким надано відстрочку, а також поширити це право на депутатів різних рівнів на час здійснення ними своїх повноважень за умови пред’явлення

ними службового посвідчення.

«Особи, які мають відстрочку від призову, а також заброньовані від мобілізації, мають право безперешкодного виїзду за кордон на час дії відстрочки чи бронювання», — йдеться в одному з положень законопроєкту.

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Нагадаємо, що незважаючи на те, що мобілізаційний вік був знижений до 25 років, у військо можуть призвати й тих, хто молодше. Умови — власне бажання, проходження військовозобов'язаним строкової служби у мирний час чи закінчення чоловіком військового вишу чи військової кафедри й отримання певної військово-облікової спеціальності.

Ілюстративне фото зі сторінки Геншабу ЗСУ у соцмережах

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