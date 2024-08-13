«Як вам моя українська»: Дан Балан вразив ідеальною вимовою

Популярний молдовський співак, номінант на премію Grammy та тренер «Голосу країни» Дан Балан дав концерт в Одесі, вкотре підтримавши Україну. Артист виконав головні свої хіти «Chica Bomb», «Allegro Ventigo», а також, вже традиційно, присвятив Україні пісню «Freedom».

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Під час концерту артист неабияк вразив одеситів і гостей міста своєю ідеальною українською. Співак коментував майже кожну пісню, а також спілкувався із глядачами виключно рідною їм мовою.

«Привіт, Одесо, — вигукував Балан зі сцени. — Скільки емоцій від цієї пісні. Як вам моя українська? Сьогодні я спробую говорити тільки цією чудовою мовою».

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Шанувальники високо оцінили майже ідеальну вимову артиста, а також подякували за повагу до країни, в якій відбувся концерт. До того ж відомі особистості навіть запустили флешмоб «Навіть Дан вчить українську, а ти?«

Відомо, що концерт Дана Балана мав благодійну мету. Виручені кошти будуть направлені на закупівлю лікарських засобів для медичного закладу міста Одеси.

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Нагадаємо, раніше Дан Балан прокоментував свої стосунки з Тіною Кароль.

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