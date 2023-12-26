Дан Балан на своєму концерті підтримав Україну

Популярний молдавський співак Дан Балан, якому приписували роман з Тіною Кароль, публічно підтримав Україну. На своєму концерті в Молдові, який відбувся 24 грудня, артист звернувся до наших співвітчизників українською та присвятив їм символічну пісню Freedom (свобода), назва якої говорить сама за себе. Це те, що зараз ми відстоюємо у боротьбі з російськими окупантами.

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«Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх!» — сказав зі сцени співак.

Глядачі в залі, серед яких було багато українців, відреагували на слова Балана гучними оплесками.

Нагадаємо, Дан Балан був одним із тренерів «Голосу країни». На момент повномасштабного вторгнення росії в Україну співак був у Києві та відреагував на агресію у соцмережі словами українського класика.

На восьмий місяць війни він представив чуттєвий кліп «Love Maria», знятий ще у мирному Києві.

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