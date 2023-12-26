37.56 / 38.14 41.24 / 42.01
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дан Балан на своєму концерті підтримав Україну

11:27 26 грудня 2023
Дан Балан

Популярний молдавський співак Дан Балан, якому приписували роман з Тіною Кароль, публічно підтримав Україну. На своєму концерті в Молдові, який відбувся 24 грудня, артист звернувся до наших співвітчизників українською та присвятив їм символічну пісню Freedom (свобода), назва якої говорить сама за себе. Це те, що зараз ми відстоюємо у боротьбі з російськими окупантами.

«Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх!» — сказав зі сцени співак.
Глядачі в залі, серед яких було багато українців, відреагували на слова Балана гучними оплесками.

Нагадаємо, Дан Балан був одним із тренерів «Голосу країни». На момент повномасштабного вторгнення росії в Україну співак був у Києві та відреагував на агресію у соцмережі словами українського класика.

На восьмий місяць війни він представив чуттєвий кліп «Love Maria», знятий ще у мирному Києві.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
104

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Передноворічний настрій

Овнам — сюрпризи, Близнюкам — покупки, а Стрільцям — добра компанія: що обіцяють зорі, Анжела Перл та синоптики 26 грудня

Військові на блокпосту

«Війна не закінчилася»: в Києві розгортають блокпости та перевіряють транспорт — названо причину

Гороскоп

Кар'єрний успіх і фінансовий зиск: успіх буде супроводжувати п'ять знаків зодіаку в останній тиждень 2023 року

гривні

Частина українців можуть отримати 500 доларів допомоги у гривнях: кому варто звертатись

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту