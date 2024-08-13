Талант «Динамо» перейшов до європейського чемпіонату (фото)

Антон Царенко, півзахисник київського «Динамо», яке зіграє відбірний матч Ліги чемпіонів з «Рейнджерс», проведе сезон, що стартував, у чемпіонаті Польщі. 20-річний футболіст на правах річної оренди поповнив лави «Лехії» з Ґданська, повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо».

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«Навички, темп, контроль та техніка гри цього гравця приголомшливі. Його невеликий зріст (162 см. — Авт.) робить його сильнішим завдяки його ігровому стилю, і ми всі раді бачити його у футболці нашого клубу», — цитує президента «Лехії» Паоло Урфера офіційний сайт клубу з Гданська.

Нагадаємо, що вихованець столичного клубу Антон Царенко дебютував в основній команді «біло-синіх» 17 серпня 2022 року в домашньому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської «Бенфіки» (0:2), в УПЛ перший поєдинок провів 4 березня 2023-го проти «Інгульця» (0:2). Загалом у складі «Динамо» зіграв 21 матч у всіх турнірах (18 в УПЛ, 3 у єврокубках) та забив 2 м'ячі.

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Додамо, що Царенко став шостим українцем у складі одного із аутсайдерів чемпіонату Польщі. Кольори «Лехії» вже захищають воротар Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко, Максим Хлань та Сергій Булеца, а також форвард Богдан В'юнник.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт із футболістом збірної України Олександром Піхальонком.

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Фото ФК «Лехія»

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