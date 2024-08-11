Де дивитись онлайн «Рейнджерс» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 серпня, київське «Динамо», яке не втримало на останніх секундах перемогу в першому поєдинку (1:1), проведе на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго матч-відповідь 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти віцечемпіона Шотландії «Рейнджерс» (арбітр — Марко Гуїда з Італії).

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Після очного протистояння підопічні Олександра Шовковського та Філіппа Клемана провели зустрічі у своїх національних лігах. «Динамо» у гостьовому поєдинку УПЛ перемогло «Верес» (2:1). А «Рейнджерс» у домашній грі чемпіонату Шотландії взяв гору над «Мозервеллом» — 2:1 (Дессер, 9, Черни, 24 — Проппер, 17, у свої ворота).

Відеоогляд матчу «Рейнджерс» — «Мозервелл» — 2:1

До речі, до поєдинку в польському Любліні динамівці та колишній клуб Олексія Михайличенка та Олега Кузнецова перетиналися в єврокубках 37 років тому, коли в 1/16 фіналу Кубка європейських чемпіонів шотландці пройшли команду Валерія Лобановського (0:1 у Києві та 2:0 у Глазго).

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У майбутньому матчі букмекери бачать фаворитом «Рейнджерс». Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу віцечемпіона Шотландії в основний час приймає з коефіцієнтом 1,63, на нічию — 3,59, на виграш «Динамо», яке вже забезпечило собі вихід до основного раунду Ліги Європи, — 3,93. При цьому шанси у колективу з Глазго вищі й на прохід за сумою двох зустрічей — 1,48 проти 2,68.

У прямій трансляції на території України поєдинок «Рейнджерс» — «Динамо» покажуть (початок — о 21:45) телеканал «2+2» та YouTube-канал «Динамо Київ».

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Ліга чемпіонів. 3-й відбірний раунд. Матч-відповідь

13 серпня (вівторок)

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«Рейнджерс» — «Динамо» 21:45 «2+2», YouTube-канал «Динамо Київ»

Нагадаємо, що якщо підопічні Олександра Шовковського пройдуть у третьому раунді кваліфікації ЛЧ «Рейнджерс», то зіграють (20 чи 21, а також 27 чи 28 серпня) із переможцем пари «Зальцбург» (Австрія) — «Твенте» (Нідерланди). У домашній зустрічі австрійці перемогли суперника — 2:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону «Динамо» залишилося без основного раунду єврокубків.

Фото ФК «Динамо»

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