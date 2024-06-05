«Динамо» посилилося футболістом збірної України, який зачаїв образу на «Шахтар»

Віцечемпіон України київське «Динамо» оголосило на офіційному сайті клубу про підписання контракту до літа 2029 року з 27-річним півзахисником «Дніпра-1» та збірної України Олександром Піхальонком.

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Вихованець академії «Шахтаря», який народився у Донецьку, грав за команду «помаранчево-чорних» U19 у фіналі Юнацької ліги УЄФА, а за першу команду гірників провів 8 матчів у всіх турнірах. Упродовж двох сезонів футболіст виступав за «Маріуполь», після чого у 2020 році перебрався до «Дніпра-1», зігравши за дніпрян 102 матчі та забивши 20 м'ячів.

У складі збірної України півзахисник, який дебютував за «жовто-синіх» у грі Ліги націй проти Ірландії, провів 8 поєдинків.

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«Не скажу, що пропозиція від «Динамо» стала несподіванкою для мене, адже зацікавленість з боку киян була й у попередні трансферні вікна, — цитує Олександра Піхальонка офіційний сайт столичного клубу. — Раніше не було конкретики, все на рівні чуток, а зараз «Динамо» вже звернулося з конкретною пропозицією, і я дуже радий приєднатися до столичного клубу.

Перед тим, як підписати контракт, узяв на роздуми чотири-п'ять днів. Була певна ситуація із «Шахтарем», і з «Дніпром-1» певні питання треба було узгодити. Загалом багато чого необхідно було, тому стільки часу пішло.

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Оскільки я знайомий з багатьма динамівцями, то, гадаю, багато часу на адаптацію не буде потрібно. Виступав із хлопцями у збірній, грав проти них у чемпіонаті, разом із Дубінчаком захищали кольори «Дніпра-1», тому, сподіваюся, швидко адаптуюсь у колективі.

З нетерпінням чекаю на матчі проти «Шахтаря» у складі «Динамо». Ігри проти гірників завжди принципові, бо я вихованець донецького клубу. М'яко кажучи, у мене не склалося в «Шахтарі», і, виходячи на поле тепер, я докладаю максимум зусиль, щоби показати, як вони помилялися раніше.

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Не отримавши виклик до збірної України, маю час відпочити після сезону та підготуватися до нового виклику у своїй кар'єрі. Хоча, не кривитиму душею, дуже хотілося поїхати на Євро-2024. Але я поважаю рішення тренера національної команди, розуміючи, що я мав травму. Це, певно, вплинуло на рішення не викликати мене. Набиратиму свої найкращі кондиції, і через матчі у складі «Динамо» доводитиму своє право грати за національну збірну".

До речі, за неофіційною інформацією, з «Динамо» до «Дніпра-1» на правах оренди вирушать нігерійський півзахисник Беніто та форвард Владислав Супряга.

Додамо, що раніше «Динамо» оголосило про підписання контракту з 21-річним півзахисником «Чорноморця» та олімпійською збірної України Максимом Брагару.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі можливі суперники «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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