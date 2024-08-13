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Суспільство та люди

До реєстру «Оберіг» не надходять дані від Мінсоцполітики та Пенсійного фонду: названо «банальну» причину

18:12 13 серпня 2024
Мобілізація в Україні

В Україні, де триває загальна мобілізація, ТЦК не бачать в реєстрі «Оберіг» дані з соціальних реєстрів для надання автоматичної відстрочки через брак фінансування, пише «Судово-юридична газета».

Журналісти звернулися із запитом до уряду стосовно того, чи реалізовано взаємодію реєстру «Оберіг» та реєстрами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду задля прискорення розгляду питань стосовно надання відстрочки категоріям, визначених у статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також чи передає нині Пенсійний фонд і Міністерство соціальної політики в електронному вигляді до Реєстру військовозобов'язаних відомості про встановлення, зміну групи інвалідності, як це передбачено законом.

Як випливає із відповіді Міністерства соціальної політики, між Міністерством соціальної політики України та Міністерством оборони України підписано договір інформаційної взаємодії від 4 червня 2024 року.

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Однак станом на сьогодні Договір не реалізовано «у зв’язку з відсутністю фінансування, тому передача відомостей із баз даних Мінсоцполітики до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не здійснюється».

Таким чином, через відсутність фінансування наразі немає автоматичної передачі даних про осіб з інвалідністю до Реєстру «Оберіг», і, відповідно, поки не реалізовано функцію автоматичного надання та продовження відстрочки.

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Як писали «ФАКТИ», відтепер військово-обліковий документ став доступним у «Дії».

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