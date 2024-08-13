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Нові дані у справі про хабар для заступника міністра енергетики: СБУ оприлюднила плівки (відео)

19:48 13 серпня 2024
СБУ

Служба безпеки України опублікувала перехоплені розмови фігурантів масштабної корупційної схеми, у організації якої підозрюється заступник міністра енергетики України.

«За матеріалами справи, в обмін на хабар у 500 тис. доларів США чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту — Покровському», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше Служба безпеки та НАБУ викрили чергову масштабну корупційну схему — цього разу у Міністерстві енергетики. Організував її заступник міністра. Його затримано у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.

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