Хабар у пів мільйона доларів: Кабмін звільнив заступника міністра енергетики

Коли новина про затримання правоохоронцями заступника міністра енергетики України з'явилася у інформаційному просторі, одним з перших на неї відреагував народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

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«Мова про заступника Хейло Олександра», — написав він.

А згодом інформацію підтвердили у Кабінеті міністрів, заявивши про звільнення саме цієї людини.

«На своєму засіданні 12 серпня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника міністра енергетики України», — йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що СБУ та НАБУ за сприяння міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра. Внаслідок спецоперації посадовця затримали у Києві під час отримання хабаря в розмірі пів мільйона доларів.

За даними слідства, за ці кошти чиновник обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодну передачу у користування гірничо-видобувного обладнання з шахт прифронтового району Донецької області. Мова йде про дефіцитне устаткування, яке належить державній вугільній компанії.

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Раніше ми писали про корупційні схеми у Міністерстві оборони та про чиновника, який фігурує у справі про хабар на $ 700 тисяч.

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