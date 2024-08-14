Скорпіонам — корисні зв’язки, Левам — протекція друзів, а Овнам — збільшення капіталу: що обіцяють зорі на небі та зірки шоубізнесу на 14 серпня

Друга середа місяця, 14 серпня — день, в який представники багатьох знаків Зодіаку можуть досягти гарних результатів в усіх сферах діяльності, вважають астрологи.

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Але для цього доведеться виявляти дружелюбність і гнучкість, а також готовність йти на компроміси. Можливо, сьогодні вам знадобиться більше енергії, ніж передбачалося, зате невдачі будуть перетворені на успіх, обіцяють знавці зоряних комбінацій.

Овен

Гарний час для вирішення фінансових питань. Обговорюйте їх із близькими людьми чи колегами, ставте запитання. Так можна знайти цікаві можливості збільшення свого капіталу, додаткові джерела заробітку. Великі витрати цього дня краще відкласти, почніть економити.

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Телець

Лінь і занепад сил будуть властиві Тельцям із самого ранку. Звертайтесь за допомогою до рідних, намагайтеся працювати у команді. По можливості перенесіть усі важливі та відповідальні питання на інший час, а сьогодні дозвольте собі трохи розслабитись, зайнятися улюбленою справою.

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Близнюки

Домашні турботи вимагатимуть вашої участі. Виділіть час на прибирання, наведіть чистоту у квартирі. Щоб підняти настрій, купіть собі невеликий подарунок, давно бажану річ. Це збільшить вашу працездатність, дасть стимул рухатися далі. Увечері корисно прогулятися, здійснити пробіжку.

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Рак

Не бійтеся звертатися за порадою до досвідчених колег. Професійне і навіть критичне зауваження піде на користь, дозволить виправити помилки, дасть хорошу ідею. Невдалий день для походу магазинами. Ракам 14 серпня не треба встрявати у чужі сварки чи з'ясування стосунків.

Лев

Сьогодні можуть здійснитися ваші мрії або невеликі бажання, які не потребують тривалої підготовки. Не забувайте про свої старі контакти: ваші колишні колеги чи однокласники можуть виявитися корисними у складній справі, зробити вам необхідну протекцію. Начальство дослухається до ваших ідей.

Діва

У роботі можливі складні ситуації, вирішити які допоможе альтернативний підхід та фантазія. Якщо справи буксують, подивіться на них з іншого боку. Зірки радять Дівам не робити сьогодні покупок: куплена річ швидко розчарує. Тримайте свої секрети при собі, не будьте відвертими.

Терези

Корисно мати запасний варіант на випадок непередбачених затримок або складнощів. 14 серпня перевіряйте всю зроблену роботу: велика ймовірність виявити помилки або прорахунки. Хтось із друзів може видати вам свою або чужу таємницю. Постарайтеся її зберегти, будьте тактовні.

Скорпіон

Чим частіше ви знайомитеся і спілкуєтеся, тим щасливіше мине ваш день. Самотні Скорпіони сьогодні можуть зустріти когось особливого та розпочати романтичні стосунки. Також нові ділові зв'язки будуть корисні у майбутніх проєктах. Намагайтеся зберігати спокій і холоднокровність.

Стрілець

Побутові питання, що накопичилися, вимагають вашої участі, тому готуйтеся багато часу провести в домашніх турботах. Вдалий день для зміцнення імунітету, для початку нової дієти або здорового способу життя. Слідкуйте за своїм раціоном, їжте більше свіжих овочів, пийте звичайну воду замість газованої.

Козоріг

Вдалий день, коли ви сповнені рішучості та впевнені у своїх силах. Козорогам вдається швидко та ефективно вирішувати складні питання, відповідально підходити до важливих завдань. Розповідайте колегам про свої цікаві ідеї, тоді вас помітять та запропонують вигідну співпрацю.

Водолій

Сьогодні доведеться займатись рутинною роботою, вирішувати домашні питання. Можливо, ви відчуєте нудьгу, але затишна атмосфера в будинку підвищить ваш настрій. 14 серпня віддайте пріоритет старим питанням, що накопичилися, завершіть давно розпочаті справи. Надвечір ваша самооцінка підвищиться.

Риби

Цей день не підходить для великих покупок чи великих фінансових витрат. Найкраще зайнятися обговоренням сімейного бюджету, оптимізацією видатків. Також сьогодні ви можете знайти додаткові джерела заробітку. Вечір проведіть спокійно, відновіть запас енергії.

Крім зірок на небі свої поради та натяки українцям надали і зірки шоубізу. Так, знаменита таємнича співачка Klavdia Petrivna видала новий альбом, кожна пісня якого описує певну сторінку з життя людей. Зокрема, в пісні «Зозуля» зірка дає пораду молодим дівчата: «Перед тим, як кидатись в обійми Іванка, подумай, чим це може закінчитись».

Своєю чергою, співачка зі сценічним псевдонімом Зозуля порадила українцям: для того, щоб знайти свій особистий рай, потрібно бути готовим до подолання перешкод — навіть перетнути океан.

В цьому Гелі допомагав співак Adam, який колись дав пораду жінкам і дівчатам: для того, щоб бути щасливими, зовсім не обов'язково вживати алкоголь — краще пригубити трохи кохання і знайти розуміння у свого коханого.

В той же час думки Клавдії Петрівни і Адама не поділяють «веселі панки з Борисполя» Клавдій Петрович і The Кум. Але ми не будемо призивати підтримувати їх позицію, адже це дійсно ганебно — не займатись спортом, та ще й призивати «ввести санкції» проти чоловіка, який не п'є нічого більш міцнішого за «колу».

А що, коли вказаний чоловік захоче одружитися? І ніяка дівчина не захоче пов'язати з ним своє життя! Краще брати приклад зі «зразкового» красеня Володі — не п'є, не курить, та ще й гарно співає!

Певно, тільки такі чоловіки можуть бути бажаними у справжніх красунь — таких, як Катерина Бужинська. Тому остання вранішня порада від учасників українського шоубізнесу: не «зловживайте», займайтесь спортом і не бігайте постійно за молодими дівчатами — і тоді будете дійсно бажаними!

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» публікували індійський Таро-гороскоп на тиждень до 18 серпня — і він дійсно працює!

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