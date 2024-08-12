Індія — багато в чому унікальна країна: більшість її жителів знають, що за Східним гороскопом сьогодні — день Веселої Мавпуні.

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Але не м енша кількість індійців цікавляться також гороскопами, які складені за рекомендаціям зірок на небі та розкладами карт Таро. Про це пише Styler, посилаючись на гороскоп, складений індійськими тарологами.

Овен

Карти Таро вказують на те, що цей тиждень буде для вас яскравим і насиченим. Підкоряйте будь-які висоти та не бійтеся впасти. Ви зможете знайти нове джерело прибутків і досягти успіху. Однак пам'ятайте про важливість балансу, знайдіть час для відпочинку.

Телець

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Найближчими днями ви зможете насолодитися спокоєм. Ви відчуєте стабільність та впевненість. Не відволікайтеся на дрібниці та інтриги, вам варто звернути увагу на своє особисте життя. Дозвольте любові та романтиці змінити ваше життя на краще.

Близнюки

На вас чекає тиждень нових знайомств та крутих вражень. Ви зможете багато чому навчитися, цей досвід багато в чому допоможе вам в майбутньому. Однак не поспішайте з важливими рішеннями. Обмірковуйте свої дії та постарайтеся все планувати наперед.

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Рак

Карти Таро вказують на те, що найближчі сім днів будуть дуже емоційними та чуттєвими. Ви зможете приймати правильні рішення, якщо слухатимете свою інтуїцію. Проведіть час у родинному колі та не забувайте про важливість балансу в усіх сферах життя.

Лев

Вже днями настане ваша зоряна година. Карти Таро вказують на те, що цей тиждень стане для вас дуже вдалим. Ловіть птаха щастя за хвіст і не втрачайте шанс підкорити цей світ. Ви опинитеся в центрі уваги, не бійтеся і вірте в дива.

Діва

Ви зможете досягти бажаного, якщо почнете звертати увагу на всі деталі. Важливий кожен момент, знаків буде чимало. Не втрачайте пильність і зробіть так, щоб усі шанси на успіх привели вас до щастя.

Терези

Присвятіть цей тиждень пошуку компромісів. Ви зможете згладити будь-який конфлікт і закопати сокиру війни. Знайдіть правильні слова і поговоріть з тими, кого ви цінуєте. Не варто зациклюватися на поганому, удача повернеться у ваше життя лише тоді, коли ви оточите себе позитивом.

Скорпіон

Цей тиждень буде непростим. Карти Таро обіцяють вам скандали та проблеми. Якщо ви триматимете свої емоції під контролем, буря вщухне. Не спалюйте мости та не говоріть те, про що потім будете шкодувати.

Стрілець

На вас чекають пригоди та нові відкриття. Вирушайте в подорож або придумайте щось цікаве, вам точно не варто сидіти вдома. Цей тиждень подарує вам чимало хороших вражень, починайте дихати на повні груди.

Козоріг

Карти Таро радять вам готуватися до доленосних подій. Цього тижня перед вами відчинятимуться всі двері. Ставте нові цілі та радійте перемогам, проте не забувайте про відпочинок та своїх близьких.

Водолій

Наберіться сміливості. Вам варто озвучувати свої ідеї та бажання. Якщо ви будете мовчати, удача обійде вас стороною. Це стосується не лише кар'єри, а ще й вашого особистого життя. Говоріть про свої почуття.

Риби

Цей тиждень вас приємно здивує. Ви можете займатися улюбленою справою і ніщо вас не потурбує. Однак якщо ви захочете пригод — наважуйтесь, все вийде.

Принагідно порадимо звернути увагу і на рекомендації суто Східного гороскопу на поточний тиждень.

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