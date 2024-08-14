Окупанти атакували Україну з повітря, а невідомі «добрі безпілотники» вдарили по військових об’єктах рф

В ніч на 14 серпня російський ворог вкотре атакував Нікопольщину у Дніпропетровській області — там удари тривали до пізнього вечора та вже на ранок.

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Дронами-камікадзе ворог бив по райцентру. З важкої артилерії — по Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Наслідки артобстрілу

Також стало відомо, що в лікарні помер постраждалий внаслідок попереднього артобстрілу Нікопольщини. Тоді чоловік отримав важке осколкове поранення грудної клітини.

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У Червоногригорівській громаді, на яку прийшлася ця атака, понівечені понад півдесятка приватних будинків та господарська споруда. Пошкоджені приватне підприємство, автівка, лінія електропередач, розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В той же час невідомі дрони вдарили по військовій авіабазі «Саваслейка» у Нижегородській області рф. Повідомляється про щонайменше 10 прильотів.

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Як відомо, саме звідти регулярно злітають ворожі МіГ-31К із аеробалістичними ракетами «Кинжал» на борту.

Проїзд у село перекрили.

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Також був атакований аеродром «Балтімор» (Воронезька область) — там базуються СУшки, які з початку 2024 здійснюють скиди КАБів на Харківську область.

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Крім того, на території усієї бєлгородській області (рф) відсьогодні, 14 серпня, запроваджується режим надзвичайної ситуації (НС) регіонального рівня. Місцева влада пояснює це важкою безпековою обстановкою через війну.

Російські чиновники скаржаться на «щоденні обстріли» з боку ЗСУ, та розповідають, що в бєлгородській області «зруйновані будинки, поранені, загиблі мирні жителі».

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня одразу в трьох регіонах рф було введено режим контртерористичної операції (КТО). Йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області, які розташовані біля кордонів з Україною. Таке рішення російська сторона ухвалила на тлі просування українських військ у Курській області.

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