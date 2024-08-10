В ніч на 10 серпня російський агресор продовжував атакувати Нікопольський район Дніпропетровщини. На райцентр, Червоногригорівську і Мирівську громади ворог спрямував дрони-камікадзе та важку артилерію.

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Двоє людей постраждали, понівечений багатоквартирний будинок, сталася пожежа, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері в п'ятницю, 9 серпня, окупанти чотири рази атакували Нікополь. Дроном-камікадзе вдарили по житловому будинку.

Постраждала молода мама з маленькою дитиною. Півторарічний хлопчик госпіталізований в стані середньої тяжкості, його 21-річна мама лікуватиметься вдома.

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Мирівська та Покровська громади, що на Нікопольщині, і сам райцентр протягом вчорашнього дня постійно зазнавали ворожих атак. Агресор тероризував артилерією і дронами-камікадзе.

Постраждала 50-річна жінка. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.

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Пошкоджені промислове і комунальне підприємства, лікарня, спортшкола. Понівечені 3 багатоквартирні та 4 приватні будинки, газогін і лінія електропередач.

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Вчора по Сумській області росіяни вперше почали застосовувати новий вид озброєння, повідомив голова ОВА Артюх. За його словами, окупанти запустили по Сумській області 11 універсальних міжвидових плануючих боєприпасів. Цей боєприпас використовується фактично для терору проти мирного населення.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора окупанти двічі вдарили по Костянтинівці Донецької області. Відомо про 11 загиблих та 44 поранених. Росіяни використали ракету Х-38. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка, автомобілі.

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