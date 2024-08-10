Не тільки вдарити по газовому експорту росії: експерт НАТО назвала п’ять цілей наступу ЗСУ у курській області

Операція Сил оборони України у приграничну Курську область рф, яка триває вже кілька днів, охопила територію понад 100 кв км.

Уряди США, Німеччини та Франції спокійно відреагували на цей рейд ЗСУ, оскільки розуміють, що він добре спланований і має перед собою конкретні цілі.

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Про це у коментарі Bild сказала експертка НАТО Стефані Бабст. Також вона назвала п'ять можливих цілей курської операції.

1. Чинити тиск на Путіна

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«На відміну від Берліна і Вашингтона, ЗСУ зрозуміли, що повинні поставити росіян в оборонне становище. Наскільки зможуть», — зазначила Бабст.

2. Довести свою боєздатність — самій Україні та Заходу

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За словами експертки, цим наступом українські збройні сили хочуть показати, що вони самі можуть чинити тиск на російського агресора. У перспективі це допоможе переконати союзників «відмовитися від згубних обмежень на використання західних систем озброєнь».

3. Послабити натиск російських військ на інших ділянках фронту

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На Донбасі та у Харкові ЗСУ насилу стримують російський наступ. Тепер росіяни повинні перекинути частину своїх сил, щоб зупинити українців у Курській області.

4. Захопити Курську АЕС та згодом обміняти її на захоплену росією Запорізьку АЕС

Припущення про це циркулюють уже кілька днів. Але Бабст сумнівається, що перед ЗСУ стоїть таке завдання, оскільки «у військовому відношенні це був би дуже довгий і важкий шлях».

5. Вдарити по газовому експорту путіна

На її думку, ЗСУ швидше прагнуть контролювати газовимірювальну станцію у Суджі, через яку здійснюється газовий експорт. Станція — ключовий елемент останнього газопроводу, що зв'язує Європу і росію.

«Це стало б значною втратою для газового бізнесу путіна», — вважає Бабст.

Зазначимо, що згідно з інформацією Forbes, Україна направила до Курської області вже п'ять бригад: чотири армійські механізовані бригади і одна бригада зі складу незалежних штурмових авіаційних сил. Вони зайняли близько 400 квадратних миль Курської області й узяли в полон десятки російських військовослужбовців, і поки що немає жодних ознак того, що вони уповільнюють свої дії.

За інформацією деяких російських Telegram-каналів, українські війська перебувають у районах населених пунктів Миколаєво-Дар'їно, Гуєво, Любимівка, Зелений Шлях та Свердликове Курської області. А також на південній околиці Суджі.

Російський «Комерсант» опублікував кадри розбитої військової колони рф під Рильськом Курської області.

Видання пише, що колону накрили ракети HIMARS із бойовою касетною частиною.

За інформацією Telegram-каналу «Инсайдер», попередньо, у Курській області знищено другий російський гелікоптер Ка-52.

На тлі подій на Курщині глава білорусі олександр лукашенко повідомив, що начебто на теріторії його країни було збито українські дрони. За його словами, безпілотників було «близько десятка».

Білоруська армія начебто збила їх учора ввечері над Костюковичським районом на сході Могилівської області, що межує з Брянською областю рф.

Також нагадаємо, що у росії введено режим контртерористичної операції у Курській, Брянській та Білгородській областях.

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