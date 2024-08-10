Наймасштабніший за всю історію: у росії введено режим контртерористичної операції у низці областей

Через кілька днів після початку рейду Сил оборони України до Курської області в росії введено режим контртерористичної операції (КТО) в областях, що межують з Україною. Йдеться про Курську, Брянську та Білгородську області рф. Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, рішення було ухвалене керівництвом країни та затверджено президентом у зв'язку з «підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України».

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Як зазначає видання zn.ua, за площею та за кількістю охопленого населення (загалом це майже чотири млн осіб), введений в росії режим контртерористичної операції — наймасштабніший режим КТО за всю історію рф і перевищує за вищеназваними параметрами режим контртерористичної операції в Чечні, який був оголошений у вересні 1999 року.

Режим КТО передбачає посилені заходи безпеки, включно з обмеженням пересування, посиленням контролю на транспортних вузлах, проведенням перевірок та обшуках підозрілих осіб та транспортних засобів. Військові та спецслужби отримують розширені повноваження, зокрема: призупиняти надання послуг зв'язку або обмежувати використання мереж зв'язку та засобів зв'язку, контролювати телефонні переговори та інтернет-листування, забороняти продаж алкоголю і вилучати транспортні засоби.

Термін дії режиму контртерористичної операції залежатиме від оперативної обстановки і може бути продовжений або скасований залежно від розвитку ситуації.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про ймовірні сценарії реакції кремля на дії Збройних Сил України на території рф.

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