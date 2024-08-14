41.08 / 41.60 45.03 / 45.73
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ошукали військових ЗСУ на 46 млн грн: Національна поліція викрила міжнародне злочинне угруповання

10:31 14 серпня 2024
Затримання підозоюваних

У Києві співробітники Національної поліції викрили групу зловмисників, які з 2023 року ошукували українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.

Як повідомили столичні правоохоронці, організував злочинну діяльність 34-річний уродженець рф, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх «послуг» в інтернеті.

Зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами, а потім спілкувалися з потенційними покупцями в одному з месенджерів, домовляючись про передплату за доправлення автівки з-за кордону або придбання дронів.

"Бухгалтерія" шахраїв

РЕКЛАМА

Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Далі, отримавши від них кошти, аферисти відверто насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку рф, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань.

Вилучене у зловмисників

РЕКЛАМА

Наразі вже встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн.

Нагадаємо, що раніше в Києві затримали таксиста, який вкрав у дружини зниклого без вісти військового 400 тисяч гривень.

РЕКЛАМА

259

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Стрільцям — пригоди, Тельцям — стабільність, Овнам — прибутки: індійський Таро-гороскоп на тиждень до 18 серпня

Альваро Мората з дружиною та дітьми

Чемпіон Європи з футболу приголомшив розлученням з матір'ю чотирьох своїх дітей (фото, відео)

F-16

Два літаки F-16 передали для дуже специфічної ролі — ЗМІ

Зоряне небо

Тільцям випаде шанс покращити фінансове становище, а на Левів чекає успіх у професійній сфері: гороскоп на вівторок, 13 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту