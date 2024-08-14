Ошукали військових ЗСУ на 46 млн грн: Національна поліція викрила міжнародне злочинне угруповання

У Києві співробітники Національної поліції викрили групу зловмисників, які з 2023 року ошукували українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.

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Як повідомили столичні правоохоронці, організував злочинну діяльність 34-річний уродженець рф, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на популярних маркетплейсах та рекламну кампанію для просування своїх «послуг» в інтернеті.

Зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами, а потім спілкувалися з потенційними покупцями в одному з месенджерів, домовляючись про передплату за доправлення автівки з-за кордону або придбання дронів.

"Бухгалтерія" шахраїв

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Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Далі, отримавши від них кошти, аферисти відверто насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку рф, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань.

Вилучене у зловмисників

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Наразі вже встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн.

Нагадаємо, що раніше в Києві затримали таксиста, який вкрав у дружини зниклого без вісти військового 400 тисяч гривень.

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