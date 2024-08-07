Київський аферист «заробив» на довірливих волонтерах та дружинах військових 600 тисяч гривень

В Україні активізувалися шахраї. Правоохоронці повідомили про підозру киянину, який ошукав військовослужбовців та їхніх рідних на 600 тис. грн, пропонуючи товари для військових. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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«За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 26-річному киянину, який через мережу Інтернет продавав неіснуючі товари для військових (ч.ч.1, 2 ст. 190 КК України). Слідством встановлено, що зловмисник у соціальних мережах знаходив оголошення дружин військовослужбовців, волонтерів, а також самих військових, які шукали де придбати тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки, турнікети та інше військове спорядження. Чоловік розповідав, що займається волонтерською діяльністю та може допомогти придбати усі ці речі. Передоплату за товари він приймав на свою банківську картку. Отримавши гроші, чоловік створював товарно-транспортну накладну через особистий кабінет у поштовому застосунку, дані якої надсилав покупцям на підтвердження того, що він дійсно щось відправив. У посилки замість замовлених товарів він цинічно вкладав м’які іграшки, пластикові стакани, сірники, порожні коробки. Після відправлення такої посилки псевдоволонтер переставав виходити на зв’язок з покупцями», — йдеться у повідомленні.

Крім того, видаючи себе за військовослужбовця, який ніби то перебуває в зоні бойових дій, зловмисник збирав гроші на ремонт автомобіля.

«Наразі встановлено 19 потерпілих, яких псевдоволонтер ошукав на 600 000 гривень. Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно зі слідчими Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження співробітників УКР ГУ НП у м. Києві», — повідомили в прокуратурі.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Києві таксист вкрав у дружини військового, який зник безвісти, 400 тисяч гривень.

Фото ілюстративне: intent.press

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