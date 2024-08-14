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Події

Загинули двоє медиків-волонтерів: на Харківщині росіяни атакували дроном автівку батальйону «Госпітальєри»

17:14 14 серпня 2024
машина

Російські варвари продовжують тероризувати цивільне населення прикордонних та прифронтових територій України.

Так на Харківщині у селищі Білий Колодязь вони запустили дрон по машині медичного батальйону «Госпітальєри». Медики, які були в машині, загинули. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

«В селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону „Госпітальєри“. Загинули двоє медиків — чоловік та жінка, які були в автомобілі», — написав він у Facebook.

Крім того, вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Троє людей, які були в машині, отримали поранення.

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Нагадаємо, 9 серпня, російські війська вдарили по супермаркету в центрі Костянтинівки. Загинули 14 людей, ще 43 постраждали.

Потім два дні поспіль російські загарбники обстрілювали Краматорськ Донецької області. Відомо про чотирьох поранених, одна людина у важкому стані.

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