Окупанти зранку атакували Краматорськ: є жертва та поранені

Після ракетного удару по Костянтинівці, вранці в суботу, 10 серпня, російські загарбники обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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«Сьогодні зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті. Один працівник загинув, ще декілька отримали поранення», — розповів він.

За даними голови ОВА, будівлі об'єкта зазнали серйозних ушкоджень.

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«Обсяги завданої шкоди встановлюємо», — констатував Філашкін.

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За даними місцевих ЗМІ, близько 6:00, у Краматорську пролунали вибухи. Також повідомлялось, що російські війська вдарили по міській промисловій зоні. У місті виникли проблеми зі світлом та водою.

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Нагадаємо, вчора, 9 серпня, російські війська вдарили по супермаркету в центрі Костянтинівки. Під час вчорашнього ракетного удару загинули двоє дітей. Це дівчатка 9 та 11 років. Загалом загинули 14 людей, ще 43 постраждали.

Крім того, у суботу зранку росіяни завдали удару по Нікопольщині. Постраждала молода мама з дитиною та літня жінка.

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