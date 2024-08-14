Що принесе всім знакам зодіаку завершення Ретроградного Меркурія 28 серпня

Ретроградний Меркурій, з яким зазвичай пов'язано стільки страхів та сподівань, завжди починається саме в той період, коли подальші дії в тій формі, які були заплановані, не дадуть правильного результату.

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Водночас було б помилкою вважати, що ця планета «спеціально псує плани» і заважає розвитку ситуації, вважають астрологи.

Навпаки, іноді гальмування і плутанина допомагають переглянути якісь деталі, а також побачити те, що ви могли стрімголов пролетіти.

У всіх нас бували ситуації, коли закохавшись, ми вибудовували у своїй голові чіткий план розвитку стосунків, а придумавши ідею для творчого проєкту, вже мчали швидше за все реалізувати. А потім відбувалося щось… Що ставило розвиток задуманого або в блок, або не давало цьому розвиватися. Чому так відбувається? Тому що ви не бачите картину загалом, а лише її частини. Іноді корисно відійти від ситуації, щоб потім узяти над нею гору.

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Так, Ретроградний Меркурій для стосунків — це період перегляду своєї позиції, а також сказаного не тільки вами, а й людиною на вашу адресу. В першу чергу ця планета відповідає за комунікації та розмови, тому в момент виходу з Ретроградної фази 28 серпня ви отримаєте всю необхідну для вас інформацію.

28 серпня Меркурій виходить з ретро-фази, зупиняючись у 22 градусі Лева. Згадуйте, які діалоги і з ким були у вас з 29 по 30 липня — саме ці теми підніматимуться знову.

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Так, якщо в той період ви починали оформлювати документи, а може, планували з кимось побачення чи поїздки — 2 вересня ситуація вирішиться. Проявіть терпіння.

Меркурій у ретро-фазі — це класичний зіпсований телефон, а коли він повертається у пряме становище, він робить спілкування чітким, ясним і без ілюзій. Саме тому не варто до завершення його ретроградності робити висновки, залишати стосунки, звільнятися з роботи — ви все одно про це пошкодуєте, але в результаті виглядатимете неадекватно. Куди краще після 28 серпня, володіючи новими даними, приймати рішення холоднокровно і усвідомлено.

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Для того, щоб прискорити вихід «фінансово важливої» планети з ретро-фази, радимо прослухати гарну українську музику, яка покращує настрій та притягує у життя яскраві події.

До прикладу, пісня «Солона карамель» — це не просто назва пісні, а й метафора кохання. Солодка пристрасть і гіркий досвід переплітаються в ній, як смаки карамелі, створюючи незабутній смак почуттів.

Ще одна гарна пісня допоможе тим, хто був змушений виїхати з України, згадати київські мости та посумувати за колишніми коханими і часами.

Наступна композиція може бути використана з чималою вигодою: спочатку її можна просто подивитися, адже непогана дівчина співає англійською. А потім, якщо виникне бажання, прочитати на сайті, про що співає ця «копія Ратаковскі», адже там знаходяться слова твору.

Ще одна дівчина, схожа на українську співачку Христину, була помічена у зйомках пісні, яку малі циганчата уміло скопіювали з твору наших закарпатців (чи, можливо, все відбувалось навпаки?)

Ні, у наших все набагато динамічніше.

А ось наступна пісня не викликає ніяких сумнівів у тому, що її написали українці, адже навряд чи іноземці могли б вкласти в твір стільки добрих слів і почуттів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що обіцяли зорі на небі та зірки шоубізнесу на 14 серпня. Сподіваємося, що приємна частина прогнозів збулася. Ще один аспект, який варто взяти до уваги — хто з українців може точно розраховувати на те, що розбагатіє на пенсії, і перед ним відкриються можливості подорожувати світом, знайомитися з цікавими людьми і зайнятися саморозвитком.

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