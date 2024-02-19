Новообраний президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Фінляндія обрала свій бік у війні в Україні. «Фінляндія більше не є нейтральною. Ситуація вже не та, що була за часів холодної війни. Все ще є місце для нейтралітету, якщо країна хоче цього», — сказав Стубб на прес-конференції в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки. Раніше «ФАКТИ» писали, що Фінляндія разом з Канадою та Норвегією оголосила про нові пакети допомоги, що охоплюють ключові потреби, такі як обладнання і запчастини для F-16, а також засоби ППО.

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Він сказав, що росія може взяти участь в українській мирній конференції в Швейцарії, якщо інші країни та Україна захочуть цього. Александр Стубб дав чітку відповідь на запитання журналістки Еліни Кервінен з Helsingin Sanomat про підтримку Заходом України.

«Якби Захід не підтримав Україну, її б уже не існувало», — сказав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 17 лютого провів зустріч з новообраним президентом Фінляндії Александром Стуббом у межах Мюнхенської конференції з питань безпеки. Він поінформував його про поточну ситуацію на фронті та найнагальніші оборонні потреби української армії.

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Раніше повідомлялося, що міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо розповів про скорочення фінансування співпраці у сфері розвитку. Фінляндія зосередить свою співпрацю у сфері розвитку в цей період на країнах-партнерах, які є важливими для неї, і будуватиме з ними стратегічні відносини. Україна, безумовно, є найбільшим партнером Фінляндії з розвитку.

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