На Буковині мати тримала 10-річного сина на ланцюзі у дворі «з виховною метою» (фото)

Жителька Чернівецького району, як раніше й мешканець Дніпропетровщини, «виховувала» свого сина, посадивши дитину на ланцюг.

В обласній поліції повідомили, що 10-річний хлопчик, який сидів у дворі на ланцюзі, вилучений з родини та переданий медичним працівникам.

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Про таке поводження з дитиною поліції повідомила староста Старостинського округу — жінка, проходячи повз подвір’я 34-річної жительки Мамаївської територіальної громади, помітила прив’язаного ланцюгом хлопчика.

Фото поліції

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Мати пояснила, що таким чином вона виховувала сина, аби він не бешкетував та не втікав з дому. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Санкція статті — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

В ГУНП в Чернівецькій обласлі зазначають, що жінка самостійно виховує ще чотирьох синів віком 3, 4, 6 та 7 років, також має 14-річну доньку, яка постійно проживає з бабусею. До прийняття фахівцями відповідного рішення, діти перебуватимуть під наглядом бабусі та дідуся, які проживають окремо.

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Раніше поліцейські повідомляли про вилучення з родини дворічної дівчинки на Одещині. Рідна тітка малечі заради підвищення «рейтингу» свого акаунту у мережі, напувала дитину алкоголем, лаяла та шарпала та шарпала у прямому ефірі.

Фото поліції

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