Українцям нагадали про перевірку газового обладнання напередодні опалювального сезону: що потрібно зробити і скільки буде коштувати

Періодично споживачі комунальних послуг мають робити повірку приборів обліку гарячої та холодної води. Це робиться незалежно від сезону — раз на чотири роки. А ось власникам будинків та квартир, де є газове опалення, фахівці рекомендують щороку напередодні опалювального сезону перевіряти, як працює обладнання.

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В компанії «Нафтогаз України» зазначають, що для проведення перевірки власники помешкання (або голови ОСББ) мають подати заявку до місцевого облгазу. Після того, як фахівець проведе перевірку, будуть видані акти, які свідчитимуть про задовільний стан вентиляційних каналів, газорозподільних систем та приладів. У разі виникнення проблем спеціаліст надасть рекомендації щодо їхнього вирішення.

До речі, пошук вартості діагностики котла та виявлення несправностей видає результат — від 400 гривень до 1 000 гривень (залежно від складності проблеми та входить у вартість ремонту).

Громадян, які самотужки виявлять несправність обладнання, закликають не намагатися полагодити газовий котел власноруч — зверніться до сертифікованого майстра. Якщо опції діагностики у вашій моделі не передбачено, треба заздалегідь провести перевірку техніки та усунути несправності до настання холодів. Самостійно ви можете перевірити працездатність пристрою наступними методами:

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тестування газової труби на наявність витоку палива. Для цього обробіть всі стики мильним розчином. Поява бульбашок говоритиме про розгерметизацію системи. У разі виявлення проблеми — повідомте про неї у газову службу;

перевірка тяги в димарі. Піднесіть запалений сірник до димоходу, якщо дим не витягується — тяга відсутня і користуватися газовим котлом не можна. У такому випадку канал треба прочистити самостійно чи викликати спеціаліста. Також фахівці рекомендують утеплити димар, щоб холодне повітря ззовні не тиснуло на гаряче і не порушувало його вивід;

перевірка вентиляційних каналів. Піднесіть шматок паперу до вентиляції, якщо він прилипає до решітки — система працює правильно. Якщо ж ні — циркуляцію повітря треба налагодити.

Також рекомендується замінити фільтри на вході теплоносія та блакитного палива. Варто не забувати про регулярне обслуговування газового котла. Вчасне очищення камери згорання, пальника, теплообмінника, усіх датчиків і електродів запалювання продовжить період експлуатації пристрою без втрати ним потужності.

Раніше в компанії «Київтеплоенерго» розповіли, куди потрібно звертатися, щоб замовити розпломбування лічильників гарячої води та опалення на випадок заміни приборів обліку чи їхньої повірки.

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Фото з відкритих джерел

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