Під Львовом підліток розстріляв перехожого через зроблене зауваження

На Львівщині, де місяць тому смертельні поранення отримала мовознавиця Ірина Фаріон, затримали підлітка, який у Стрию вистрелив у перехожего, поранивши чоловіка у живіт та вухо.

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Як повідомляє видання zaxid.net, неповнолітній зловмисник перебуває під домашнім арештом, йому інкримінують статтю «Хуліганство».

У матеріалах справи йдеться, що ця НП сталася вранці 9 серпня. В Стрию підліток відкрив вогонь з пістолету по чоловіку, який зробив йому зауваження через засмічення вулиці. Він здійснив кілька пострілів та втік з місця події.

Щодо стриянина відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство з застосуванням зброї). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Видання зазначає, що у матеріалах справи не вказано, чи є пістолет, із якого стріляв підозрюваний, бойовим. Підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців.

Нагадаємо, що у липні цього року офіцер у Тернополі застав свою дружину з коханцем й застрелив його з табельної зброї.

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Фото Poxabay

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