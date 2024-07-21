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Події

Вистрілив 6 разів: в Тернополі майор застав дружину з коханцем-сержантом і застрелив його

15:51 21 липня 2024
Прикордонник

В Тернополі в ніч на 21 липня сталася стрілянина в одному з готелів. Попередньо, майор застав свою дружину з коханцем і застрелив його з табельної зброї.

«Орієнтовно о 03.00 21 липня майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета „Glok-17“) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби», — розповіла місцевому виданню речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

Підтверджено, що від отриманих кульових поранень, прикордонник загинув на місці.

Нині вирішується питання щодо затримання майора відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Нагадаємо, що у червні вже вінницький військовослужбовець застрелив свою дружину та тяжко поранив її 19-річну подругу. Після цього він сам застрелився у голову.

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