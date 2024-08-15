На які виплати мають право самотні матері та батьки та як їх оформити онлайн

Певні категорії українців мають право на отримання виплат на утримання дитини. Це, зокрема, пенсіонери, під опікою яких знаходяться діти до 18 років. Їм нараховують доплату до пенсії.

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Також, як повідомляють в Мінсоцполітики, право виплати мають:

Одинокі матері, які не перебувають у шлюбі;

Одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька чи матір. Або запис про батька (матір) проведено за вказівкою матері (батька, усиновлювача дитини);

Одинокі матері чи батьки (у разі смерті одного з батьків), які не перебувають у шлюбі.

Розмір виплат у 2024 році становить:

Для дитини віком до 6 років — 2563 грн;

Для дитини віком від 6 до 18 років — 3196 грн;

Для дитини віком від 18 до 23 років — 3028 грн.

Ці виплати можна оформити онлайн, для чого необхідно:

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На порталі «Дія» шукаємо розділ «Допомога на дитину одинокій матері або батьку»;

На сторінці «Послуги» натискаємо кнопку «Подати заяву» та проходимо авторизацію;

Обираємо підставу для отримання допомоги;

Вказуємо дані дитини, на яку потрібно отримати допомогу;

Заповнюємо дані про членів сім'ї;

Необхідно вказати дані про доходи та майно, яке належить вам та членам вашої сім'ї й дані щодо отримання виплати в разі втрати годувальника (у разі її призначення).

До заяви додаються:

сканована копія довідки закладу освіти якщо дитина вчиться за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти — до закінчення такою дитиною закладу освіти, але не довше ніж до досягнення нею 23 років;

сканована копія довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, перебуває вдома під час літніх канікул.

Далі в «Дії» потрібно перевірити сформовану заяву та декларацію, підписати електронним підписом або Дія. Підписом та надіслати на розгляд до органу соціального захисту населення.

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Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому кабінеті на порталі «Дія». Сповіщення про розгляд заяви надійде на електронну пошту.

Подати заяву на отримання послуги можна, зокрема, рекомендованим листом до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб.

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Про те, які документи потрібні для подачі заявки на отримання виплат офлайн, можна прочитати ТУТ.

Раніше в Мінсоцполітики повідомляли про розширення категорій українців, які можуть скористатися послугою «Муніципальна няня».

Фото Pixabay

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