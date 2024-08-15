«Є небезпека застрягти в боях у Курській області»: Віктор Андрусів — про підсумки дев'яти днів операції ЗСУ
Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів поділився думками щодо підсумків Курської операції.
«Курська операція 9 днів
Підсумки:
1.Командування ЗСУ проявило стратегічний геній здійснивши удар в абсолютно неочікуваному місці і заставши ворога зненацька.
2."Великі стратегічні резерви" орків виявились іпсо і міфом. 9 день вони не можуть стягнути сили для організації фронту і стримування нашого прориву.
3.На 9 день російське командування намагається зрозуміти, де перебувають наші війська. Це ж наскільки все погано з розвідкою.
Наслідки:
1.Потужний інформаційний удар по режиму путіна. Істерика блогерів і суспільні настрої створюють негативний фон для мобілізації і підтримки продовження «сво»
2.Велика кількість полонених — це чудові новини для наших хлопців. На жаль, до цього співвідношення було від 1 до 5 не в нашу користь
3.Знищено сценарій заморозки по лінії фронту. Проведена операція прибрала з порядку денного пропозиції путіна і Китаю про старт переговорів після заморозки по лінії фронту.
Ризики:
1.путін буде змушений проводити мобілізацію або знімати з фронту бригади для вибивання нас з Курської області. Зараз для нього це стратегічне питання. Нова мобілізація ускладнює ситуацію для нас, але й для путіна. Питання що перше.
2.Небезпека застрягнути в боях в курській області, витрачати нові резерви, техніку і засоби, маючи значно менші можливості чим ворог. Це в якісь мірі реверсна ситуація з орками в Харківській, просунутись не можуть і вийти теж.
3.Небезпека обвалу фронту в іншому місці через надмірну концентрацію сил в Курській", — написав він.
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