«Є небезпека застрягти в боях у Курській області»: Віктор Андрусів — про підсумки дев'яти днів операції ЗСУ

Колишній радник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, а нині військовий ЗСУ Віктор Андрусів поділився думками щодо підсумків Курської операції.

ВІДЕО ДНЯ

«Курська операція 9 днів

Підсумки:

1.Командування ЗСУ проявило стратегічний геній здійснивши удар в абсолютно неочікуваному місці і заставши ворога зненацька.

РЕКЛАМА

2."Великі стратегічні резерви" орків виявились іпсо і міфом. 9 день вони не можуть стягнути сили для організації фронту і стримування нашого прориву.

3.На 9 день російське командування намагається зрозуміти, де перебувають наші війська. Це ж наскільки все погано з розвідкою.

РЕКЛАМА

Наслідки:

1.Потужний інформаційний удар по режиму путіна. Істерика блогерів і суспільні настрої створюють негативний фон для мобілізації і підтримки продовження «сво»

РЕКЛАМА

2.Велика кількість полонених — це чудові новини для наших хлопців. На жаль, до цього співвідношення було від 1 до 5 не в нашу користь

3.Знищено сценарій заморозки по лінії фронту. Проведена операція прибрала з порядку денного пропозиції путіна і Китаю про старт переговорів після заморозки по лінії фронту.

Ризики:

1.путін буде змушений проводити мобілізацію або знімати з фронту бригади для вибивання нас з Курської області. Зараз для нього це стратегічне питання. Нова мобілізація ускладнює ситуацію для нас, але й для путіна. Питання що перше.

2.Небезпека застрягнути в боях в курській області, витрачати нові резерви, техніку і засоби, маючи значно менші можливості чим ворог. Це в якісь мірі реверсна ситуація з орками в Харківській, просунутись не можуть і вийти теж.

3.Небезпека обвалу фронту в іншому місці через надмірну концентрацію сил в Курській", — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

105

Читайте нас у Facebook