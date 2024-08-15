ЗСУ йдуть: влада Курскої області вирішила евакуювати цілий район

Операція на території Курської області, проведення якої в росії офіційний Київ підтвердив лише днями, призвела до того, що ЗСУ взяли під контроль десятки населених пунктів, розташованих на площі близько тисячі квадратних кілометрів.

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У деяких населених пунктах російська влада оголошувала евакуацію, у тому числі й у Глушково із 20 тисячами жителів. Однак невдовзі губернатор Курщини Олексій Смирнов заявив, що було ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію всього Глушковського району.

Глушковський район із заходу та півдня межує з Україною, зі східного боку, із Суджанського району, просуваються українські підрозділи.

Фото з відкритих джерел

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В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що, згідно з відео з геолокацією, українські підрозділи знаходяться, зокрема, у східній частині села Журавлі (10 км на схід від райцентру Коренево).

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Звертається увага на те, що напередодні російське міноборони повідомиляло про відбиття української атаки в районі села Левшинка (на 17 км далі на північ за напрямом українського наступу, за 10 км на південь від іншого райцентру, Льгова). Також у звіті аналітиків згадувалася місцевість на північний захід від населеного пункту Уланок (близько 10 км на південний схід від Суджі) та просування у західній частині села Камишне (за 20 км прямо на південний схід від Суджі та поруч із селом Гір'ї).

Фото з відкритих джерел

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Аналітики ISW, посилаючись на дані супутникових знімок компанії Maxar, пишуть, що росіяни риють окопи біля Льгова, вздовж дороги Рильськ — Льгов — Курчатов — Курськ (на 17 км на північ від тих місць, де було візуально підтверджено присутність українських частин).

Аналітики зазначають, що за останні дні швидкість просування ЗСУ знизилася і що українські підрозділи діють мобільними групами, які шукають слабкі місця у російській обороні.

Напередодні аналітики з DeepState склали приблизну карту, показавши, що ЗСУ зараз контролюють у Курській області росії Суджу, Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Заолешенка, Курилівку, Плехово.

Ілюстративне фото — скріншот

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