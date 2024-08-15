ЗСУ йдуть: влада Курскої області вирішила евакуювати цілий район
Операція на території Курської області, проведення якої в росії офіційний Київ підтвердив лише днями, призвела до того, що ЗСУ взяли під контроль десятки населених пунктів, розташованих на площі близько тисячі квадратних кілометрів.
У деяких населених пунктах російська влада оголошувала евакуацію, у тому числі й у Глушково із 20 тисячами жителів. Однак невдовзі губернатор Курщини Олексій Смирнов заявив, що було ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію всього Глушковського району.
Глушковський район із заходу та півдня межує з Україною, зі східного боку, із Суджанського району, просуваються українські підрозділи.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що, згідно з відео з геолокацією, українські підрозділи знаходяться, зокрема, у східній частині села Журавлі (10 км на схід від райцентру Коренево).
Читайте також: «Стратегія високого ризику»: німецький політолог про бої в Курській області
Звертається увага на те, що напередодні російське міноборони повідомиляло про відбиття української атаки в районі села Левшинка (на 17 км далі на північ за напрямом українського наступу, за 10 км на південь від іншого райцентру, Льгова). Також у звіті аналітиків згадувалася місцевість на північний захід від населеного пункту Уланок (близько 10 км на південний схід від Суджі) та просування у західній частині села Камишне (за 20 км прямо на південний схід від Суджі та поруч із селом Гір'ї).
Аналітики ISW, посилаючись на дані супутникових знімок компанії Maxar, пишуть, що росіяни риють окопи біля Льгова, вздовж дороги Рильськ — Льгов — Курчатов — Курськ (на 17 км на північ від тих місць, де було візуально підтверджено присутність українських частин).
Аналітики зазначають, що за останні дні швидкість просування ЗСУ знизилася і що українські підрозділи діють мобільними групами, які шукають слабкі місця у російській обороні.
Напередодні аналітики з DeepState склали приблизну карту, показавши, що ЗСУ зараз контролюють у Курській області росії Суджу, Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Заолешенка, Курилівку, Плехово.
Ілюстративне фото — скріншот194
Читайте нас у Facebook