«В Маріуполі відновили лише 2−3 відсотки від зруйнованого»: чиновник назвав шокуючи цифри

Під час захоплення Маріуполя, де окупанти активно впроваджують політику русифікації, рф знищила 80% міського транспорту. Зруйноване місто загарбники практично не відновлюють, упорядкували лише центральну частину. Зараз у Маріуполі проживають близько 100 тисяч осіб, заявив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, люди переживають транспортний колапс.

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«Там такий старий мотлох позавозили. Якихось 5−10 автобусів показово дали, їх відзняли, показали пропаганду по всій країні. І не показали 90% того, що в принципі не можна показати», — сказав Забавін.

Щодо відновлення інфраструктури Маріуполя, то депутат додав, що окупанти діяли так само: зробили кілька центральних вулиць міста, побілили, пофарбували, біля кількох будинків фасади відновили.

«Далі цю картинку транслюють на всю росію. А є райони Маріуполя, наприклад Лівобережний район, де росіяни буквально снарядами зрівняли із землею багатоповерхові будинки, цілі квартали багатоповерхових будинків. Там померли люди під завалами, й вони все це вивезли на полігон твердих побутових відходів. І там зараз пустир, випалена земля у прямому значенні цього слова, — розповів Дмитро Забавін. — Росіяни також знімають сюжети про відкриття шкіл та дитячих садків, але та кількість освітніх закладів не йде в жодне порівняння з тим, що було до повномасштабного вторгнення».

Чиновник додав, що росіяни відновили у Маріуполі лише 2−3 відсотки від того, що зруйнували.

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