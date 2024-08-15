Військовий із Житомирської області влаштував бійню на Тернопільщині: є загиблі та поранені

Після того, як на Харківщині в одному з військових підрозділів сталася стрілянина, ще один випадок незаконного застосування зброї стався на Тернопільщині. У середу, 15 серпня, близько 15:35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

ВІДЕО ДНЯ

«На місце події одразу виїхали керівництво обласної поліції, співробітники управління карного розшуку ГУНП та інших оперативних та профільних служб, спецпризначенці. Для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні.

Встановлюються обставини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше в Тернополі жертвою нештатного застосування табельної зброї став молодий прикордонник. Його з ревнощів застрелив власний командир.

РЕКЛАМА

411

Читайте нас у Facebook