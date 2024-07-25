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Троє вбитих і четверо поранених: в одному з військових підрозділів на Харківщині сталася стрілянина

10:50 25 липня 2024
Військові на марші

На Харківщині, в розташуванні одного із підрозділів Оперативного угруповання військ «Хортиця» відбулося нештатне застосування військової зброї, внаслідок якого троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення.

Причиною став особистий конфлікт військовослужбовців, повідомили у прес-службі угруповання.

Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених — важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку та правоохоронні органи.

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«Керівництво вживає всі необхідні заходи, задля недопущення надалі подібних випадків», — повідомили на офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Нагадаємо, раніше в Тернополі жертвою нештатного застосування табельної зброї став молодий прикордонник. Його з ревнощів застрелив власний командир.

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Військові на марші

Троє вбитих і четверо поранених: в одному з військових підрозділів на Харківщині сталася стрілянина

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