Троє вбитих і четверо поранених: в одному з військових підрозділів на Харківщині сталася стрілянина

На Харківщині, в розташуванні одного із підрозділів Оперативного угруповання військ «Хортиця» відбулося нештатне застосування військової зброї, внаслідок якого троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Причиною став особистий конфлікт військовослужбовців, повідомили у прес-службі угруповання.

Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених — важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку та правоохоронні органи.

РЕКЛАМА

«Керівництво вживає всі необхідні заходи, задля недопущення надалі подібних випадків», — повідомили на офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Нагадаємо, раніше в Тернополі жертвою нештатного застосування табельної зброї став молодий прикордонник. Його з ревнощів застрелив власний командир.

РЕКЛАМА

313

Читайте нас у Facebook