Троє вбитих і четверо поранених: в одному з військових підрозділів на Харківщині сталася стрілянина
На Харківщині, в розташуванні одного із підрозділів Оперативного угруповання військ «Хортиця» відбулося нештатне застосування військової зброї, внаслідок якого троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення.
Причиною став особистий конфлікт військовослужбовців, повідомили у прес-службі угруповання.
Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених — важкий.
На місці події працюють Військова служба правопорядку та правоохоронні органи.
«Керівництво вживає всі необхідні заходи, задля недопущення надалі подібних випадків», — повідомили на офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».
Нагадаємо, раніше в Тернополі жертвою нештатного застосування табельної зброї став молодий прикордонник. Його з ревнощів застрелив власний командир.313
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