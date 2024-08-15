Команда Вернидуба програла в Чехії та залишилася без Ліги Європи: відеоогляд матчу

У четвер, 15 серпня, «Кривбас», який програв «Вікторії» у першій зустрічі (1:2), провів на 11-тисячному стадіоні «Дусан Арена» у Плзені проти бронзового призера чемпіонату Чехії матч-відповідь 3-го відбірного раунду Ліги Європи.

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Ліга Європи. 3-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

«Вікторія» (Плзень, Чехія) — «Кривбас» (Кривий Ріг, Україна) — 1:0

«Кривбас»: Клищук, Дібанго, Стецьков, Романчук, Понедєльнік (Бандейра, 84), Бізімана (Твердохліб, 61), Вакулко, Микитишин (Хомченовський, 61), Луньов (Кожушко, 84), Кузик (Драмбаєв, 72), Аду.

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Гол: Вашулін (52).

Перший матч — 2:1.

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Попри запевнення досвідченого єврокубкового бійця Юрія Вернидуба, що його хлопці битимуться до останнього, шанси на прохід «Вікторії», треба визнати були, невеликими. Особливо після поразки у Кошице.

Проте криворіжці гідно провели перший тайм. Особливо не дозволили «Вікторії» розгулятися в атаці і самі за нагоди гостро відповідали. Шкода, що Аду та компанії не вистачило точності (удари — 7:5, у площину — 3:1).

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На жаль, як і у першій зустрічі суперників, чехи після перерви швидко забили, коли захисники гостей не встежили за форвардом-гренадером Вашуліном — 1:0.

«Зачепитися» хоча б за нічию криворіжцям не вдалося, як і уникнути третьої поспіль поразки в сезоні. Хоча за грою не все так сумно.

Тепер «Кривбас» намагатиметься пробитися до основного раунду Ліги конференцій у двоматчевому протистоянні з іспанським «Бетисом» (22 серпня — на своєму полі, 29-го — в гостях). Що ж до «Вікторії», то в раунді плей-оф Ліги Європи її суперником буде шотландський «Хартс».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Кривбас» у чемпіонаті України зазнав розгромної поразки на полі «Карпат».

Фото ФК «Кривбас»

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