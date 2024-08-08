«Кривбас» через 24 роки повернувся до єврокубків і програв «Вікторії»: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 8 серпня, криворізький «Кривбас», який дізнався можливого суперника в наступному раунді Ліги Європи, провів у словацькому Кошице номінально домашній поєдинок 3-го етапу кваліфікації проти бронзового призера чемпіонату Чехії «Вікторії».

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Ліга Європи. 3-й відбірковий раунд. Перший матч

«Кривбас» (Кривий Ріг, Україна) — «Вікторія» (Плзень, Чехія) — 1:2

«Кривбас»: Кліщук, Стецьков, Понедєльнік, Микитишин (Соса, 46), Дібанго, Кузик (Драмбаєв, 66), Романчук, Бізімана, Вакулко (Аморозо, 81), Твердохліб (Луньов, 55), Аду (Кожушко, 81).

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Голи: Аду (20) — Панош (48), Вашулін (69).

На відміну від свого наставника Юрія Вернидуба, який встиг наробити шуму в єврокубках на чолі «Шерифа» (одна лише гостьова перемога над «Реалом» чого варта!), його команда не грала у єврокубках майже чверть століття, відколи у 2000- му вилетіла з Кубка УЄФА у першому ж раунді від французького «Нанта» (0:1 та 0:5).

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І ось нова спроба «Кривбаса». Швидше почали чехи, але хлопці Вернидуба витерпіли і на 20-й хвилині боляче вжалили клуб із річним бюджетом близько 13 млн євро. Класну комбінацію криворіжців влучним ударом завершив ганський форвард Аду — 1:0.

Щоправда, другий тайм «Вікторія» почала ще швидше, і на 48-й хвилині… 16-річний півзахисник Панош шикарним «пострілом» зрівняв рахунок — 1:1.

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Ба більше, пресинг чехів щоразу ставив футболістів «Кривбаса» у складне становище. Але згодом криворіжці знову «ожили», і тепер уже біля воріт словацького голкіпера Тврдоня виникали «пожежі». Але «Кривбас» не забив і… пропустив ще раз — 1:2.

Зустріч у відповідь суперників відбудеться у четвер, 15 серпня, у Плзені.

Нагадаємо, що у разі успішного подолання чеського бар'єра «Кривбас» у раунді плей-оф Ліги Європи зіграє з шотландським «Хартсом», а якщо вилетить із турніру оскаржить путівку до основного турніру Ліги конференцій з іспанським «Бетісом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів на останніх секундах втратило перемогу над «Рейнджерс».

Фото ФК «Кривбас»

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