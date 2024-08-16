Домашній засіб для миття вікон, який ніколи не залишає розводів: обов’язково скористайтеся цим рецептом

Чисті вікна — це не тільки питання естетики. Через прозоре скло в оселю потрапляє більше світла. Однак іноді миття вікон може бути для нас неприємним клопотом. Особливо прикро, коли після нього на очищеній поверхні залишаються розводи. Проте можна приготувати домашній засіб для миття вікон, який розв’язує цю проблему. Це екологічно та економічно, пише zielona.interia.pl.

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Щоб приготувати домашній засіб для миття скла, вам знадобляться лише три дешеві інгредієнти, які можуть бути у вас на кухні. Це дуже простий рецепт. Візьміть:

пів склянки дистильованої води,

пів склянки столового оцту,

чайну ложку кукурудзяного крохмалю.

Змішайте всі інгредієнти та перелийте у пляшку з розпилювачем.

Найбільшою проблемою при митті скла є розводи, які часто залишаються на поверхні. Тут може допомогти така домашня рідина, яка містить правильні інгредієнти. Кукурудзяний крохмаль допомагає рівномірно розподілити рідину по поверхні, що мінімізує ризик появи розводів і зберігає скло ідеально чистим і блискучим.

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Миття вікон під яскравим сонячним світлом може призвести до швидкого висихання рідини на склі, що також призведе до появи розводів. Краще мити вікна в похмурий день або рано вранці, коли сонячні промені не такі інтенсивні. Перед миттям протріть рами та підвіконня сухою ганчіркою або порохотягом, щоб видалити пил і бруд. Це запобіжить розмазуванню бруду на вікнах. Після миття вікон або дзеркала протріть їх сухою ганчіркою з мікрофібри або старою газетою.

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