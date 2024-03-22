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Чисті вікна без зусиль та витрат: секретний інгредієнт впорається навіть із сильними забрудненнями

15:37 22 березня 2024
Миття вікон

Прийшла весна, і тепла погода стимулює господинь приділити увагу не лише присадибній ділянці, але й зовнішньому вигляду своєї оселі. А оскільки очима будинку, як відомо, є вікна, з настанням тепла їх слід як слід помити.

Скористатися для цього можна абсолютно натуральним засобом, який можна виготовити вдома. При цьому він здатен відмити навіть найзабрудненіші вікна, пише theLime.

Що знадобиться:

  • вода — 2 склянки;
  • білий оцет — ¼ склянки;
  • медичний спирт — ¼ склянки;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 столова ложка;
  • ефірна олія (за бажанням) — 1−2 краплі.

Приготування

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З’єднате всі інгредієнти (можна прямо у пляшці з пульверизатором) та ретельно збовтайте. Важливо, аби крохмаль повністю розчинився.

Коли засіб буде готовий, розпорошіть його на брудні вікна і протріть ганчіркою з мікрофібри або паперовими рушниками.

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Ви побачите, що плями на вікнах швидко зійдуть, а скло сяятиме чистотою, як нове.

Зверніть увагу, що розчин доведеться використовувати двічі: перший раз бруд треба буде зняти за допомогою серветки з мікрофібри, а другий — витерти вікна насухо разом із засобом.

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Також нагадаємо, що крохмаль додають і в інші домашні миючі засоби, наприклад, призначені для прибирання у санвузлі.

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