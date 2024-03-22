Чисті вікна без зусиль та витрат: секретний інгредієнт впорається навіть із сильними забрудненнями
Прийшла весна, і тепла погода стимулює господинь приділити увагу не лише присадибній ділянці, але й зовнішньому вигляду своєї оселі. А оскільки очима будинку, як відомо, є вікна, з настанням тепла їх слід як слід помити.
Скористатися для цього можна абсолютно натуральним засобом, який можна виготовити вдома. При цьому він здатен відмити навіть найзабрудненіші вікна, пише theLime.
Що знадобиться:
- вода — 2 склянки;
- білий оцет — ¼ склянки;
- медичний спирт — ¼ склянки;
- кукурудзяний крохмаль — 1 столова ложка;
- ефірна олія (за бажанням) — 1−2 краплі.
Приготування
З’єднате всі інгредієнти (можна прямо у пляшці з пульверизатором) та ретельно збовтайте. Важливо, аби крохмаль повністю розчинився.
Коли засіб буде готовий, розпорошіть його на брудні вікна і протріть ганчіркою з мікрофібри або паперовими рушниками.
Ви побачите, що плями на вікнах швидко зійдуть, а скло сяятиме чистотою, як нове.
Зверніть увагу, що розчин доведеться використовувати двічі: перший раз бруд треба буде зняти за допомогою серветки з мікрофібри, а другий — витерти вікна насухо разом із засобом.
Також нагадаємо, що крохмаль додають і в інші домашні миючі засоби, наприклад, призначені для прибирання у санвузлі.
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