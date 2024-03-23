Унітаз як алмаз: очищаємо санвузол без хімії за допомогою натуральної пасти
Очистка унітазу — не надто приємна процедура, а іноді і не зовсім безпечна. Тому деякі жінки (такі, приміром, як Олена Матвєєва), пропонують робити це «дистанційно» — практично не торкаючись його.
Інший підхід пропонує «експерт з чистоти» Марина Жукова — вона чистить унітаз без використання хімічних засобів.
Виготовлена нею спеціальна паста здатна позбавити унітаз вапняного нальоту, сечового каменю і навіть іржі.
Склад пасти досить простий:
- 4 столові ложки крохмалю,
- 2 столові ложки лимонної кислоти,
- 2 столові ложки порошку гірчиці.
Приготування
Додаємо інгредієнти поступово до отримання консистенції густої сметани. Така паста легко наноситиметься на унітаз за допомогою щітки.
Перед тим, як приступити до чищення, вичерпаємо воду з унітазу. Можна вичерпати кухлем або вилити воду з відра, від натиску піде вся вода до дна.
Тепер наносимо пасту на забруднені ділянки унітазу. Зверніть увагу, як вона легко проникає навіть під обід унітазу, забезпечуючи повну дезінфекцію.
«Пройшло 15 хвилин, і паста висохла на дні унітазу. Ви вже бачите, наскільки чистим і блискучим став наш унітаз!» — радісно повідомляє експертка. Більшість забруднень вже змилася в процесі нанесення пасти. Тепер просто змиваємо воду і використовуємо йоржик для завершення чищення.
В результаті унітаз абсолютно чистий без сліду вапняного нальоту, іржі чи сечового каменю. Тобто, паста працює, що свідчить про те, що очищати сантехніку не лише за допомогою агресивних хімічних засобів, а й з тих, до складу яких входять природні, натуральні компоненти.
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