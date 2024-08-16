Стало зле: в метро Києва чоловік впав на рейки

У «Київському метрополітені», де навесні сталося загоряння на одній зі станцій, трапилася нова надзвичайна подія — чоловік впав на рейки.

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Це сталося 16 серпня на станції метро «Хрещатик», орієнтовно о 11:30, повідомили журналістам ТСН у метрополітені.

Згідно з оприлюдненою інформацією, чоловік 1976 року народження впав на рейки, коли поїзда на станції ще не було, тобто наїзду не сталося.

«Людину швиденько підняли на перон станції. Що стало причиною падіння на колії, буде з’ясовувати поліція», — розповіли транспортники, додавши, що серйозних ушкоджень пасажир не отримав і після інциденту пересувався самостійно.

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У поліції Києва своєю чергою повідомили, що чоловіку стало зле на станції, він втратив рівновагу і впав на колії.

«Працівникам станції метро „Хрещатик“ вдалося його швидко підняти на перон. Працівників поліції до цього не залучали», — розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

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Втім наразі постраждалого все ж госпіталізовано в одну зі столичних лікарень.

Всього ж з початку року в столиці зареєстровано вже 7 подібних випадків і половина з них була спробами самогубства, говорять в поліції.

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