У Києві сталося загоряння на одній зі станцій метро (відео)
В метро Києва, де влада має намір запровадити ручні металодетектори та заборонити масові заходи, зранку в суботу, 6 квітня, сталося загоряння світильника на платформі станції «Мінська».
Пожежу оперативно ліквідували за допомогою вогнегасника, повідомили в КМДА.
«На місце направленні фахівці з пожежної безпеки та електропостачання для зʼясування всіх обставин інциденту», — йдеться у повідомленні.
Також в КМДА зазначають, зараз станція метро «Мінська» на синій гілці підземки працює у звичайному режимі.
У мережі тим часом опублікували відео інциденту.
Раніше «ФАКТИ» писали про нещодавній скандал довкола рішень мерії столиці щодо організації ремонту аварійних тонелів метрополітену.269
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