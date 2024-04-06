У Києві сталося загоряння на одній зі станцій метро (відео)

В метро Києва, де влада має намір запровадити ручні металодетектори та заборонити масові заходи, зранку в суботу, 6 квітня, сталося загоряння світильника на платформі станції «Мінська».

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Пожежу оперативно ліквідували за допомогою вогнегасника, повідомили в КМДА.

«На місце направленні фахівці з пожежної безпеки та електропостачання для зʼясування всіх обставин інциденту», — йдеться у повідомленні.

Також в КМДА зазначають, зараз станція метро «Мінська» на синій гілці підземки працює у звичайному режимі.

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У мережі тим часом опублікували відео інциденту.

Раніше «ФАКТИ» писали про нещодавній скандал довкола рішень мерії столиці щодо організації ремонту аварійних тонелів метрополітену.

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