Керівники Держлікслужби України віддають контроль якості ліків приватній лабораторії, доводячи до банкрутства профільну державну установу. Це руйнує довіру до системи контролю якості лікарських засобів в Україні й може негативно позначитися на переговорах про членство України в ЄС, йдеться у статті Brussels Reporter, передає «Апостроф».

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Видання відреагувало на скандал щодо відсторонення державної лабораторії Інституту громадського здоров'я ім. Марзєєва від проведення перевірок якості медикаментів. Державна установа, акредитована ВООЗ, майже 7 місяців не отримує направлень від Держлікслужби, що може призвести до її банкрутства. Натомість контрольну функцію передають приватній лабораторії «Добробут-Лікилаб», що була створена у серпні минулого року та майже одразу отримала ліцензію. За даними ЗМІ, вона може бути пов'язана з керівництвом Держлікслужби.

«Для людей це дуже великий ризик, тому що є лікарські засоби, які умовно пройшли певний контроль, отримали сертифікат якості, потрапили на аптечну полицю… Як нам не вірити аркушу паперу, в якому написано сертифікат якості, який Державна служба з лікарських засобів направила на проведення контролю в ту чи іншу лабораторію?» — каже Олег Клімов, фармацевт, член ради Міжнародної федерації фармацевтів (FIP) і Американської фармацевтичної асоціації (APhA).

ЗМІ пише про інші можливі порушення керівника Держлікслужби Романа Ісаєнка. Отримавши посаду, він призначив своїм заступником друга Володимира Короленка. Чиновники нібито організували схему отримання хабарів від виробників ліків з Європи та Азії, до яких міг бути причетний співробітник СБУ Валентин Оврамець. Ситуація в галузі йде у розріз із заявами керівників МОЗ України, які домагаються укладення угоди про «фармбезвіз» з Євросоюзом.

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«Безвідповідальні дії керівництва Державної служби України з лікарських засобів ставлять під загрозу не лише перспективи „фармбезвізу“ між Україною та ЄС, а й самі переговори про вступ Києва до союзу, що, з-поміж іншого, включатиме інтеграцію національної системи оцінювання якості ліків до загальноєвропейської», — вважають журналісти.

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Народний депутат Олександр Копиленко звернувся до НАБУ, Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції, Служби безпеки України та НАЗК з вимогою дати оцінку діям керівництва Держлікслужби. Зокрема, НАЗК, на думку обранця, має перевірити можливий конфлікт інтересів: керівник новоствореної лабораторії «Добробут-Лікилаб» Ігор Лесик є чоловіком начальниці відділу організації держконтролю якості лікарських засобів Держлікслужби Олени Вережнікової. Копиленко наголосив, що державна лабораторія Інституту ім. Марзєєва — єдина в Україні отримала оцінку ВООЗ щодо якості, безпеки та ефективності лікарських препаратів.

6 серпня Держлікслужба повідомила про призупинення атестації державної лабораторії Інституту ім. Марзєєва на проведення контролю якості медикаментів. Це рішення пояснили результатами позапланової перевірки.

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«Фармбезвіз» — це пропозиція розширити дію угоди ACAA («промислового безвізу») між Україною та ЄС на фармацевтичний сектор. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, таке рішення може дати поштовх «для економічного розвитку галузі та держави».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Асоціація приватних медичних закладів України запропонувала законопроєкт, що у разі ухвалення може кардинально вплинути на розвиток системи охорони здоров'я в Україні.

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