Чи можна повернути в аптеку неякісні ліки: пояснює адвокат

Всі ми знаємо, що відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив. Однак з цього правила є ряд виключень, про які треба пам'ятати, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповів, хто звільняється від сплати земельного податку у 2024 році.

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Існує перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну/поверненню, де вказано, що лікарські засоби не підлягають поверненню.

«Але можливе виключення. Відповідно до частини 2 статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» забороняється реалізація (відпуск) громадянам неякісних лікарських засобів або таких, термін придатності яких минув, або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником.

Зокрема, повернути можна лише лікарські засоби та медичні вироби неналежної якості, надавши розрахунковий документ на їхнє придбання, передбачений Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». У такому випадку споживач має право просити повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний".

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Сам факт неналежної якості лікарського засобу чи медичного виробу підтверджується документами.

«Зокрема висновком щодо якості лікарських засобів, виданим підпорядкованою лабораторією територіального органу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та/або уповноваженою лабораторією;

розпорядженням Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу».

У разі виникнення сумніву щодо якості лікарських засобів, покупець має можливість звернутись до Департаменту контролю якості лікарських засобів Держлікслужби.

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Неякісні лікарські засоби, включаючи ті, термін придатності яких закінчився, підлягають утилізації та знищенню, відповідно до Правил утилізації та знищення лікарських засобів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

Раніше адвокат пояснював, хто й навіщо має припинити право власності на своє знищене майно.

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