Асоціація приватних медичних закладів України пропонує важливі для пацієнтів правки до законодавства: що зміниться

Нещодавно Асоціація запропонувала законопроєкт, котрий у разі ухвалення може кардинально вплинути на розвиток системи охорони здоров'я в Україні. Цей документ дасть змогу повноцінно інтегрувати приватну медицину в загальну систему охорони здоров’я та скористатися її технічною базою для лікування українців, а також надати пацієнтам право вибору, де та як їм лікуватися.

Сьогодні для того, щоб українці мали змогу лікуватися безоплатно, Національна служба здоров'я України (НСЗУ) впроваджує тарифи на ті чи інші медичні послуги за програмою державних медичних гарантій, тобто встановлює чітку вартість лікування громадян, яку оплачує держава. Однак така ситуація залишає українців без права вибору медичних закладів (державних або приватних), які їм більше до вподоби.

Що не так з тарифами

На жаль, ці тарифи неможливі для виконання приватними закладами охорони здоров’я, позаяк вони не покривають витрат приватників.

Річ у тім, що державні та комунальні заклади отримують із державного або місцевого бюджету кошти на їхнє утримання, закупівлю медичного обладнання, комунальні послуги тощо. Всі ці видатки не входять до тарифу НСЗУ, який лише забезпечує необхідні для надання послуг витратні матеріали й оплату праці медичного персоналу.

Приватний заклад забезпечує себе сам, тому змушений включити й усі ці витрати до тарифу. А отже, за встановленими державою тарифами НСЗУ приватники надавати медичні послуги не можуть.

Які пропонуються зміни до законодавства

Асоціація пропонує доповнити Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» лише одним абзацом. Але ця поправка дасть змогу державі покривати повну вартість лікування українців в державних і комунальних медзакладах, а частково — в приватних.

«Щоб пацієнт міг вільно обирати для себе лікарню, пропонується запровадити механізм добровільної доплати. Тобто українці матимуть можливість за бажанням отримувати медичні послуги в приватних клініках. У такому разі частково — у межах тарифу НСЗУ — за нього платитиме держава, а залишок, який не буде покриватися тарифом, людина сплачуватиме самостійно», — зазначила голова Асоціації приватних медичних закладів Олена Єщенко.

Важливо уточнити, що доплата за медпослуги не поширюватиметься:

на первинну та екстрену медичну допомоги;

на лікарські засоби, які входять до національного переліку лікарських засобів, що гарантує держава;

на медичні вироби, які відшкодовуються надавачу послуг за програмою медичних гарантій.

Отже, основні потреби для забезпечення життєдіяльності людини залишаться повністю безоплатними та недоторканними.

Законопроєкт Асоціації передали міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку для проведення додаткових консультацій. Після цього документ має бути направлений на розгляд до Верховної Ради.

«Чи готові українці до приватної медицини? Згідно з травневим соціологічним дослідженням Центру Разумкова, 61,5% респондентів висловили готовність доплатити різницю між тарифом НСЗУ та реальною вартістю послуги в приватному закладі. А на запитання „В яких закладах медична допомога вищої якості?“ 42,2% назвали приватні медичні заклади, 30,8% - заклади державної та комунальної медицини, а близько 30% вважали, що рівень медичної допомоги приблизно однаковий», — розповіла Олена Єщенко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2024 рік, де значно збільшив витрати на медицину.

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