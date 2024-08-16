Частину призовників будуть брати на облік без проходження ВЛК: кого стосується

Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це говориться в постанові «Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів», яка була ухвалена в п'ятницю, 16 серпня, на засіданні Кабінету міністрів, повідомили в Мінреінтеграції.

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При цьому у відомстві зазначили, що це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

Окрім цього, там додали, що чоловіків віком від 16 до 25 років, які живуть в Україні та хочуть оформити паспорт, внесуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів (ЄДРПВР). Проходити ВЛК їм не потрібно. Це також стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням паспорта в українські представництва.

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Зміни стосуватимуться і перевірки документів за кордоном. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів поза межами України, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта».

Варто зазначити, що під час воєнного стану чоловіків віком до 25 років можуть направити на проходження медичного огляду лише у випадку, якщо вони йдуть служити добровільно.

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Нагадаємо також про законний алгоритм дій поліцейських під час затримання військовозобов’язаного.

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