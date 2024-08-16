Повинні повідомити родичів: що мають зробити поліцейські при затриманні військовозобов’язаного

В Україні продовжуються мобілізація, і іноді можна побачити, як на вулиці до чоловіків підходять працівники ТЦК чи поліцейські та пропонують проїхати до військкомату чи відділку поліції.

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На жаль, іноді при цьому не дотримуються всі процедури, передбачені законодавством, пише SUD.UA.

Зокрема, при затриманні особи, якій інкримінують вчинення адміністративного правопорушення, повинні бути негайно повідомлені її родич. А на прохання людини — також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

Видання описує випадок, який стався у вересні 2023 року: чоловік звернувся з позовом до поліцейських офіцерів громади сектору превенції Тульчинського райвідділу поліції, що у Вінницькій області, а також до ГУ НП у Вінницькій області щодо визнання протиправними дій і порушення процедури затримання, порушення права на захист, а також незаконне внесення у базу розшуку МВС.

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Суд розглянув правомірність дій представників поліції. Зокрема, було зазначено, що у зв`язку з тим, що позивач не виконав вимоги проїхати до РТЦК, працівники поліції застосували до нього фізичну силу та спецзасіб кайданки, після чого позивача доставлено до відділку поліції та складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 185 КУпАП та адміністративне затримання від 30.08.2023 за порушення частини другої статті 210−1 КУпАП.

Разом з тим, надаючи оцінку законності рішень і дій відповідачів, в частині дотримання процедури адміністративного затримання, зокрема, обов`язку негайного повідомлення родичів про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку не врахував дійсних обставин справи та вимог закону.

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Адже про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

Про це в протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис, зазначаються число, місяць, рік та час, кого повідомлено і в який спосіб.

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За неможливості поінформувати родичів та в разі відмови затриманої особи надати інформацію для їх повідомлення, про це робиться відповідний запис затриманою особою та посадовою особою, яка склала протокол про адміністративне затримання, із зазначенням поважних причин (пункт 9).

Суд першої інстанції не врахував того, що матеріали справи не містять даних про виконання поліцейськими зазначеного обов`язку. Такі обставини знайшли підтвердження і в ході апеляційного розгляду.

Посилання представника відповідача і висновки суду першої інстанції про те, що в ході доставлення позивача до відділу поліції йому телефонував син, як обставину виконання наведеної вимоги закону щодо повідомлення родичів про затримання особи є безпідставними. Закон в даному випадку чітко встановлює процедуру затримання особи і покладає обов`язок на працівника поліції щодо дотримання такої. В даному випадку така процедура порушена, а тому рішення суду, в цій частині підлягає скасуванню, з ухваленням нового про задоволення позову.

Отже, апеляційний адміністративний суд апеляційну скаргу чоловіка задовольнив частково.

Рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 13 лютого 2024 року, у частині повідомлення родичів про затримання, скасував та в цій частині прийняв нову постанову про задоволення позову.

«Визнати протиправною бездіяльність поліцейських офіцерів щодо неповідомлення родичів про затримання. В іншій частині рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 13 лютого 2024 року залишив без змін», — цитує видання рішення суду.

Раніше «ФАКТИ» писали, що деякі військовозобов'язані почали отримувати штрафи за неоновлення даних.

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