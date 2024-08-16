Ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн: прокуратура оголосила підозру столичному блогеру-мажору

У Києві про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України) повідомлено скандальному столичному блогеру (за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Слобоженка, який погрожував розправою членам команди розслідувачів Михайла Ткача).

ВІДЕО ДНЯ

За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи — віртуальні активи в криптовалюті, що згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень, констатували в Офісі Генерального прокурора.

Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу Інтернет-трафіку.

З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. В подальшому кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території м. Києва та в інших містах.

РЕКЛАМА

Всі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020−2023 роки, податки з них не сплачувалися.

Таким чином підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував — придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу.

РЕКЛАМА

Підознюваний біля нової автівки

З метою приховування придбаного майна блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб.

РЕКЛАМА

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину та повідомлення їм про підозру.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року у Львові мобілізували ще одного відомого «мажора» — експрокурора Ростислава Ільницького, який показово відгуляв лакшері весілля.

Фото Офісу Генерального прокурора

167

Читайте нас у Facebook